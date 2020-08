Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B (Di martedì 4 agosto 2020) Nella giornata di ieri Kappa e la Serie B hanno presentato il nuovo pallone per la stagione 2020/21. Il marchio sportivo torinese accompagnerà la Lega Serie B per la quarta stagione consecutiva. Il nuovo Official Kombat Ball 2021 sarà presente su tutti i campi delle 388 gare del campionato Serie BKT 2020/2021. Il pallone è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

PEFIORENTINA : RT @CalcioFinanza: Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B: Nella giornata di ieri Kappa e… - CalcioFinanza : Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Kappa presenta Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B Calcio e Finanza Kappa presenta Kombat Ball 2021, il nuovo pallone della Serie B

Nella giornata di ieri Kappa e la Serie B hanno presentato il nuovo pallone per la stagione 2020/21. Il marchio sportivo torinese accompagnerà la Lega Serie B per la quarta stagione consecutiva. Il ...

AS MONACO E KAPPA SVELANO LA DIVISA AWAY PER LA STAGIONE 2020-2021

(di Marco Casalone) – AS Monaco FC (club calcistico del Principato di Monaco e militante nella Ligue 1 francese) e Kappa (brand sportivo dell’azienda italiana di abbigliamento BasicNet) hanno recentem ...

Nella giornata di ieri Kappa e la Serie B hanno presentato il nuovo pallone per la stagione 2020/21. Il marchio sportivo torinese accompagnerà la Lega Serie B per la quarta stagione consecutiva. Il ...(di Marco Casalone) – AS Monaco FC (club calcistico del Principato di Monaco e militante nella Ligue 1 francese) e Kappa (brand sportivo dell’azienda italiana di abbigliamento BasicNet) hanno recentem ...