Juventus, Kulusevski ha già le idee chiare: “voglio vincere la Champions League. CR7? Lo ammiravo in tv” (Di martedì 4 agosto 2020) Terminato il campionato di Serie A è terminata anche l’esperienza al Parma per Dejan Kulusevski, adesso a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Gabriele Maltinti/Getty ImagesL’esterno offensivo svedese è impaziente di vestirsi di bianconero per iniziare una nuova avventura in carriera, ma prima ai microfoni di Tuttosport ha voluto ringraziare il Parma: “sono molto soddisfatto della mia stagione e ringrazierò sempre il Parma, D’Aversa e i miei compagni. Ero convinto di poter far bene con la maglia gialloblù, ma non mi sarei mai aspettato tutto ciò. Il paragone con Nedved mi lusinga, era davvero forte. Forse un po’ gli somiglio nella facilità di corsa abbinata alla tecnica, ma io sono soltanto Dejan. Da gennaio in poi ho visto tutte le partite della Juve. Ho avuto ... Leggi su sportfair

