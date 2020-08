Juventus, Kulusevski: “Grato al Parma, ma ora voglio vincere la Champions League con i bianconeri” (Di martedì 4 agosto 2020) Dejan Kulusevski è la rivelazione della Serie A 19/20.Con dieci gol e nove assist nella sua prima vera e propria stagione in massima serie, il centrocampista svedese del Parma, in prestito dalla Juventus, ha fatto innamorare i tifosi ducali e attiranto su di sé anche le attenzioni della Vecchia Signora, che lo ha acquistato a titolo definitivo lo scorso gennaio."Sono molto soddisfatto della mia stagione e ringrazierò sempre il Parma, mister D’Aversa e i miei compagni- ha raccontato Kulusevski ai microfoni di Tuttosport -. Ero convinto di poter far bene con la maglia gialloblù, ma non mi sarei mai aspettato tutto ciò".Il primo ad aver realmente creduto nelle qualità di Kulusevski è stato proprio ... Leggi su mediagol

