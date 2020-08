Juventus, Dybala ringrazia la Serie A per il premio MVP (Di martedì 4 agosto 2020) Dybala MVP della Serie A: il messaggio dell’attaccante della Juventus dopo il riconoscimento di miglior giocatore della stagione Paulo Dybala è stato eletto MVP della Serie A 2019/2020. La Lega ha annunciato come l’attaccante della Juventus ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore di questo campionato. Attraverso i suoi canali social, Dybala ha scritto questo messaggio: «Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie Serie A». Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di ... Leggi su calcionews24

