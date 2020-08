Juventus, Dagospia: “Agnelli pronto alla rivoluzione, via Sarri, Paratici e Nedved” (Di martedì 4 agosto 2020) E’ la settimana decisiva della stagione della Juventus. Dopo aver vinto uno scudetto balbettando, con numeri non da dominatrice (sette sconfitte, oltre quaranta gol presi) Maurizio Sarri si gioca tutto venerdì contro il Lione nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Dopo la sconfitta dell’andata Cristiano Ronaldo e compagni dovranno rimontare, in caso di mancata qualificazione il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera sembra già segnato. Secondo quanto rivelato da ‘Dagospia’ il presidente Agnelli non è molto soddisfatto di questa annata bianconera e soprattutto della decisione del direttore sportivo Fabio Paratici e del vicepresidente Pavel Nedved di esonerare Allegri per mancanza di gioco, cosa ... Leggi su sportface

Inter_Rompi : RT @sportface2016: #Juventus, Dagospia: '#Agnelli pronto alla rivoluzione, via #Sarri, #Paratici e #Nedved' - sportface2016 : #Juventus, Dagospia: '#Agnelli pronto alla rivoluzione, via #Sarri, #Paratici e #Nedved' - calciomercatoit : ? Terremoto #Juventus da #Ronaldo a #Sarri: le ultime di 'Dagospia' ai microfoni di - 5maggio2002 : @ilbianconerocom ahahahahah patetico Dagospia, sono 9 anni che dice terremoto Juventus ?????? - simonesalvador : Lo scenario rivoluzionario-apocalittico in casa #Juventus secondo @_DAGOSPIA_. #Sarri #Paratici #Nedved -