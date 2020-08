Juve Stabia, il club campano volta pagina: esonerati Fabio Caserta e il ds Polito, ora l’ex Palermo… (Di martedì 4 agosto 2020) La Juve Stabia ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra il tecnico, Fabio Caserta.Nonostante il contratto in essere con scadenza a giugno 2021, Il club campano ha scelto di non rinnovare la fiducia all'allenatore che, dopo un inizio scoppiettante di campionato, ha terminato la stagione con la retrocessione in C delle Vespe. La compagine stabiese è incappata in una stucchevole serie di risultati negativi nel post lockdown, crollando sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati alla ripresa del campionato dopo la sosta forzata figlia della pandemia da Covid-19. Fabio Caserta è stato a lungo tra i profili in cima alle gerarchie del binomio dirigenziale rosanero composto da Sagramola e Castagnini in ... Leggi su mediagol

