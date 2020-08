Italo: treni straordinari Milano-Reggio Calabria “fino a cessata esigenza” (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Due treni (un’andata e un ritorno) da Milano C.le a Reggio Calabria in più dal 5 agosto “fino a cessata esigenza”. È la misura prevista da Italo per ridurre i disagi arrecati ai suoi passeggeri “dall’immediata e inattesa ordinanza del 1 agosto che ha revocato con decorrenza immediata la possibilità di deroga al distanziamento prevista dal dpcm del 14 luglio”, si legge in un comunicato. L’azione si aggiunge al treno straordinario previsto nelle giornate di ieri e di oggi da Roma a Reggio Calabria. Leggi su quifinanza

petergomezblog : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza sul distanziamento tra i posti, Italo cancella 8 convogli e attacca il gove… - Agenzia_Ansa : #Trenitalia e #Italo viaggeranno al 50%. Sospesa la deroga al distanziamento sociale. Restano i posti a scacchiera… - fattoquotidiano : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di… - Czinforma : - LaCnews24 : Calabria, Italo inserisce due treni in piu' sulla tratta Milano-Reggio #calabrianotizie #newscalabria -