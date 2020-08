Italia’s Got Talent: ufficializzata la giuria, ecco i nomi (Di martedì 4 agosto 2020) Italia’s Got Talent è pronto a riprendere il viaggio alla ricerca dei Talenti made in Italy. la squadra è tutta riconfermata: Ludovica Comello, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. A Italia’s Got Talent tutti confermati. Squadra che vince non si cambia, quindi i giurati della nuova edizione del Talent show di TV8 non cambia di una virgola: alla conduzione la straordinaria Ludovica Comello, che qualche meseArticolo completo: Italia’s Got Talent: ufficializzata la giuria, ecco i nomi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #pellegrini #tv Fede cercherà ancora talenti in Tv: Squadra che vince non si cam… - APAudiovisivi : Confermata la giuria di @IGT_official, il #talent show prodotto da @FremantleIT: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Fra… - solospettacolo : Tv: Italia's Got Talent giuria confermata, conduce Comello - iconanews : Confermata la giuria di Italia's Got Talent, conduce Comello - Livia_DiGioia : RT @repubblica: Italia's got talent conferma la giuria: Bastianich, Maionchi, Matano e Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Italia’s got talent, confermati i 4 giudici e la conduttrice Comello. Performance in scenografie anti Covid 19 Il Secolo XIX