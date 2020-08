Italia’s Got Talent, la giuria ufficiale: tutti i nomi (Di martedì 4 agosto 2020) giuria pronta a ripartire con Italia’s Got Talent, l’amatissimo programma anche quest’anno scoverà i più grossi Talenti: ancora aperte le iscrizioni per i provini Italia’s Got Talent è pronto ad ingranare la marcia e pian piano vengono svelati i nuovi volti di questa nuova edizione. Intanto sono ancora aperte le iscrizioni per i provini che … L'articolo Italia’s Got Talent, la giuria ufficiale: tutti i nomi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fisco24_info : Confermata la giuria di Italia's Got Talent, conduce Comello: Bastianich, Maionchi, Matano, Pellegrini, in onda su… - cheTVfa : Squadra che vince non si cambia: confermata la giuria della nuova edizione di #ItaliasGotTalent - clikservernet : Italia’s Got Talent: giudici e conduttrice riconfermati anche per la nuova edizione - Noovyis : (Italia's Got Talent: giudici e conduttrice riconfermati anche per la nuova edizione) Playhitmusic - - benedettallort : RT @TV8it: Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ?? #IGT https://t… -