Italia's Got Talent: giudici e conduttrice riconfermati anche per la nuova edizione (Di martedì 4 agosto 2020) Fremantle e Sky hanno riconfermato i 4 giudici e la conduttrice anche per la nuova edizione di Italia's Got Talent, le cui Audizioni cominceranno a settembre a Roma. Italia's Got Talent riconferma i suoi giudici anche per la nuova edizione: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini siederanno al tavolo della giuria per un altro anno, prossimamente su TV8. Riconfermata anche la conduttrice: a Lodovica Comello il compito di intrattenere pubblico e concorrenti per il quinto anno consecutivo. Una riconferma che premia l'affiatamento, l'empatia e la professionalità dei quattro giudici e della ... Leggi su movieplayer

ComunicareDigit : @digitalsat_it @IGT_official Italia's Got Talent 2021 (TV8 e Sky Uno), audizioni a settembre. Giuria confermata con… - SpettacoloDaily : In onda su Tv8 e Sky, pare che la nuova edizione di Italia’s Got Talent rimarrà invariata ?? @IGT_official - fragolachloe : RT @TV8it: Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ?? #IGT https://t… - Jortinishugs : RT @TV8it: Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ?? #IGT https://t… - TV8it : Siamo felicissimi di annunciarvi che @lodocomello sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent! Ci vediamo presto ??… -