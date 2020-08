Italia's Got Talent 2021: confermata la giuria, Lodovica Comello alla conduzione, audizioni al via a settembre (Di martedì 4 agosto 2020) A settembre, avranno inizio le audizioni della nuova edizione di Italia's Got Talent, il Talent show in onda su Sky Uno e Tv8, giunto alla sesta edizione targata Sky e all'undicesima in totale. Nessun cambiamento per quanto riguarda la giuria e la conduzione: Lodovica Comello, dopo aver saltato la finale della scorsa edizione a causa della gravidanza imminente, finale condotta da Enrico Papi in un Teatro 5 di Cinecittà completamente deserto, ritornerà al proprio posto e condurrà il Talent show per il quinto anno di fila; per il secondo anno consecutivo, invece, in giuria troveremo Joe Bastianich (anche il ristoratore italo-statunitense saltò la finale a ... Leggi su blogo

