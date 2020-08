"Italia fuori dall'emergenza". Berlino ci rimanda i migranti (Di martedì 4 agosto 2020) Lodovica Bulian Il ministero dell'Interno tedesco ha già spedito le lettere ai profughi. Ieri il primo rimpatrio: da Stoccarda a Milano «Vista l'evoluzione dell'emergenza del coronavirus, i trasferimenti di migranti in Italia in base al regolamento di Dublino sono nuovamente giustificati». Comincia così una delle tante lettere, di cui il Giornale è venuto in possesso, che stanno arrivando in questi giorni a migranti che la Germania vuole rimandare in Italia in base al regolamento di Dublino - che prevede che sia lo Stato di primo ingresso delle persone in Europa a farsene poi carico. I trasferimenti via aerea verso il nostro Paese erano stati congelati causa Covid, ma ora il ministero dell'Interno tedesco ha deciso che ci sono tutte le ... Leggi su ilgiornale

Il viaggio di Ratzinger in Germania è stato il primo fuori dai confini italiani dopo la rinuncia al ... uscito in Germania a maggio di quest'anno e la cui pubblicazione in Italia è prevista in autunno ...

Sono 21,1 milioni gli italiani che si concederanno almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto, con un calo, a livello nazionale, dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenz ...

