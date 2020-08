Irreperibile da giorni, il 'boss' campano era in vacanza a Vasto: arrestato (Di martedì 4 agosto 2020) Si era allontanato da una comunità della provincia di Cosenza dove era in libertà vigilata, rendendosi Irreperibile, fino a quando un carabiniere in pensione non lo ha riconosciuto sul litorale di ... Leggi su chietitoday

violanews : Il solito Osvaldo: irreperibile da 15 giorni. Vice-pres. Banfield: 'Non fa parte della rosa' -… - passione_inter : Dall'Argentina - Pablo Daniel #Osvaldo non si smentisce: irriperibile da 15 giorni, il #Banfield gli rescinde il co… - sportli26181512 : Toh, è sparito Osvaldo! Irreperibile da 15 giorni, pure il Banfield lo taglia: Toh, è sparito Osvaldo! Irreperibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Irreperibile giorni Irreperibile da giorni, il ‘boss’ campano era in vacanza a Vasto: arrestato ChietiToday CRONACA – Migranti in fuga, a Campomarino e Campolieto difficile tenerli

CAMPOBASSO – Situazioni molto critiche nei Centri di accoglienza di Campolieto e Campomarino dove da due giorni sono stati sistemati 171 migranti tunisini e africani in generale. Da notizie verosimilm ...

Ferrandina, fuga dall’Hotel Old West. Tunisino irreperibile

POTENZA – E’ in fuga da domenica sera uno dei cento richiedenti asilo arrivati meno di 24 ore prima nell’ex hotel “Old West” di Ferrandina Scalo. Un tunisino che a chi è riuscito a contattarlo ha dett ...

CAMPOBASSO – Situazioni molto critiche nei Centri di accoglienza di Campolieto e Campomarino dove da due giorni sono stati sistemati 171 migranti tunisini e africani in generale. Da notizie verosimilm ...POTENZA – E’ in fuga da domenica sera uno dei cento richiedenti asilo arrivati meno di 24 ore prima nell’ex hotel “Old West” di Ferrandina Scalo. Un tunisino che a chi è riuscito a contattarlo ha dett ...