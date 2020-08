Intesa Sp, Messina “Miccichè profilo migliore per essere ad di Ubi” (Di martedì 4 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Come nuovo ad di Ubi, serve una persona che sappia guidare con successo organizzazioni complesse e squadre con persone da motivare. A questa caratteristiche, mi pare corrisponda perfettamente Gaetano Miccichè. Mi fido ciecamente di lui, con cui lavoro da molti anni. Sarà il consiglio di Ubi a doverlo designare, ritengo che possa aiutarmi. Ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo, il 6 agosto ci sarà il cda e vedremo”. Così Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, in merito alla nomina del nuovo amministratore delegato di Ubi Banca fino alla fusione fissata ad aprile del 2021.(ITALPRESS). Intesa Sp, Messina “Miccichè profilo migliore per essere ad di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

