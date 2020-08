Inter, i tifosi si schierano: “gli interisti veri sono con Conte” [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) L’Inter ha concluso la stagione al secondo posto, un buon campionato con la testa adesso all’Europa League, con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. Ma a tenere banco è il futuro dell’allenatore Antonio Conte, le parole del tecnico, subito dopo la partita contro l’Atalanta, hanno fatto rumore. L’ex Ct della Nazionale ha usato parole forti contro la dirigenza, non si è sentito protetto. I tifosi hanno deciso di schierarsi dalla parte di Conte. “Gli Interisti veri e la Curva Nord sono con Conte” è lo striscione apparso oggi sotto la sede nerazzurra. Una presa di posizione importante da parte dei supporter dell’Inter dopo l’iniziale perplessità all’arrivo del tecnico ex ... Leggi su calcioweb.eu

La curva Nord ha scelto da che parte stare. Gli ultras nerazzurri martedì mattina hanno infatti esposto uno striscione sotto la sede dell'Inter in viale Liberazione a Milano per mostrare tutta la loro ...