Inter-Getafe, Sky o Tv8? Dove seguire il match di Europa League (Di martedì 4 agosto 2020) Il secondo posto ottenuto in campionato non basta all’Inter, desiderosa di proseguire il più a lungo possibile il suo percorso in Europa League. Avversario agli ottavi di finale sarà il Getafe, una formazione che presenta buone individualità in tutti i reparti, anche se il suo rendimento nelle ultime settimane è stato piuttosto altalenante. Si gioca … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

DiMarzio : #InterGetafe | #Conte presenta la sfida in conferenza stampa: 'È una competizione importante per tutti' - tancredipalmeri : Con molto orgoglio ho preso parte al lungimirante nuovo progetto di podcast dell’Inter in lingua inglese. Su iTune… - TuttoMercatoWeb : Conte: 'Getafe importante per l'Inter, non per me. Siamo tutti sulla stessa barca: noi, non io' - SkySport : Conte protagonista nel torello. VIDEO - UgoBaroni : RT @SkySport: Inter-Getafe, le parole di Conte in conferenza ? TORNA L’EUROPA LEAGUE SU SKY #InterGetafe Mercoledì 5 agosto Alle 21.00 Su… -