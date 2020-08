Inter-Getafe in tv domani: canale e diretta streaming Europa League. Sky o Tv8? (Di martedì 4 agosto 2020) L’Inter si appresta a vivere una notte di fuoco in Europa League contro il Getafe negli ottavi di finale in gara secca. Nonostante le voci che parlerebbero di un addio di Conte dopo la sfuriata post-Atalanta, i nerazzurri vogliono sfruttare il format accorciato per imporsi e ritornare a vincere un trofeo Internazionale. La partita è in programma domani, mercoledì 5 agosto, in Germania alle ore 21:00. La diretta tv è disponibile su Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e in streaming sulla piattaforma di Sky Go e su Now Tv. Leggi su sportface

DiMarzio : #InterGetafe, l'arbitro sarà #Taylor - Gazzetta_it : #Conte e #Marotta, resta il grande freddo. Col Getafe lo spartiacque. E #Allegri... - vince4every1 : RT @ansacalciosport: Calcio: Sanchez in lista Uefa Inter, può giocare col Getafe. Si cerca intesa con il Manchester United per il riscatto… - internewsit : Inter-Getafe: Cucurella è il jolly di Bordalás e Marotta osserva - - sowmyasofia : Europa League: Inter-Getafe, formazioni e dove vederla -