Inter-Getafe, Conte alla vigilia: “Competizione importante per il club, vogliamo fare bene” (Di martedì 4 agosto 2020) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Getafe, match degli ottavi di finale dell’Europa League Dopo la conclusione del campionato, riprende il cammino europeo dell’Inter. I nerazzurri saranno impegnati domani in gara secca contro il Getafe alla ‘Veltins Arena’ di Gelsenkirchen. alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato così la sfida con gli spagnoli. Che cosa significa l’Europa League per Antonio Conte? “Non conta se è importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e ... Leggi su intermagazine

