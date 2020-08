Inter-Getafe, conferenza stampa Antonio Conte in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 4 agosto 2020) Antonio Conte parla alla vigilia del match tra Inter e Getafe, ottavi di finale a gara secca per quanto concerne l’Europa League 2019/2020. Il tecnico salentino sarà in conferenza stampa nella giornata di oggi, martedì 4 agosto, alla vigilia della delicata gara in Germania contro gli spagnoli. Tanta curiosità in vista delle parole di Conte dopo la sfuriata post-Atalanta che ha accesso un polverone in casa Inter. La conferenza stampa è in programma alle ore 16:30 e sarà visibile in streaming sui canali ufficiali del club nerazzurro e in differita su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con un live scritto. Leggi su sportface

DiMarzio : #InterGetafe, l'arbitro sarà #Taylor - Gazzetta_it : #Conte e #Marotta, resta il grande freddo. Col Getafe lo spartiacque. E #Allegri... - AvvPrisco : RT @sportface2016: Ecco quando seguire la conferenza di #Conte - #InterGetafe - sportface2016 : Ecco quando seguire la conferenza di #Conte - #InterGetafe - Notiziedi_it : Inter-Getafe: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni -