Inter-Getafe, Bordalas: “Viviamo per sfide come questa. Giocheremo senza paura” (Di martedì 4 agosto 2020) Josè Bordalas, alla vigilia di Inter-Getafe, match degli ottavi di finale dell’Europa League Giornata di vigilia per il Getafe di Josè Bordalas, che domani sera affronterà l’Inter alla ‘Veltins Arena’ di Gelsenkirchen nel match in gara secca degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. L’allenatore degli spagnoli ha presentato così la sfida con i nerazzurri. Ecco le sue parole. “Quando si parla di Inter si deve tener conto che si tratta di una squadra storica, un vero e proprio top club che ha lottato a lungo per lo scudetto. A dire il vero non penso che siano particolarmente preoccupati di giocare contro una squadra così piccola come ai loro occhi ... Leggi su intermagazine

