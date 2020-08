Inter, Conte: "Europa League importante, Getafe avversario duro" (Di martedì 4 agosto 2020) Gelsenkirchen, 4 agosto 2020 " Inizia l'ultima salita per l'Inter nella lunghissima stagione 2019/2020. Domani a Gelsenkirchen prima tappa nella rincorsa all' Europa League , gara secca di ottavi di ... Leggi su quotidiano

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - FBiasin : +++ #Conte: 'Ho sposato un progetto triennale con l'#Inter. Mi batterò perché sia vincente' +++ - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - bombola289 : RT @ncorrasco: Mi sono espresso più volte a favore di Conte: la soluzione migliore per l'Inter è quella di dare continuità al progetto. Chi… - AdriJuve64 : ANTONIO CONTE ?? SE L' INTER FOSSE UNA SOCIETÁ SERIA DOVREBBE LICENZIARTI... -

Durante il programma Taca La Marca in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Sabatino Durante, noto procuratore ed esperto di calcio internazionale, il quale si è soffermato sul finale di camp ...Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Europa League con il Getafe. “Abbiamo studiato questa sfida e abbiamo visto che anche in partite contro Real ...