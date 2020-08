Innced, pannelli innovativi dagli scarti: edilizia green con il progetto Enea (Di martedì 4 agosto 2020) pannelli innovativi per l’edilizia realizzati con un prodotto di scarto dell’industria chimica. E’ quanto si propone il progetto Innced, che vede Enea collaborare con l’azienda Fluorsid Spa, leader mondiale nella produzione e vendita di prodotti chimici a base di fluoro. Il progetto, che conta su un finanziamento totale di 180 mila euro, di cui un quarto a carico del programma Enea Proof of Concept 2020, durera’ un anno e impieghera’ nella realizzazione dei pannelli un sottoprodotto del ciclo produttivo industriale di Fluorsid, costituito per il 98% da gesso anidro (CaSO4). Il team di ricercatori Enea di due diversi dipartimenti, “Tecnologie Energetiche e Fonti ... Leggi su ildenaro

ENEAOfficial : RT @CorrNazionale: Edilizia: al via il progetto INNCED di ENEA e Fluorsid SpA per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scarto del… - CorrNazionale : Edilizia: al via il progetto INNCED di ENEA e Fluorsid SpA per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scart… - nextville_it : Al via il progetto #INNCED per realizzare pannelli ad alto potere isolarnte con un sottoprodotto dell'industria chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Innced pannelli Innced, pannelli innovativi dagli scarti: edilizia green con il progetto Enea Il Denaro Con INNCED pannelli per l’edilizia da scarti industriali

Edilizia: al via il progetto INNCED di ENEA e Fluorsid SpA per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scarto dell’industria Pannelli innovativi per l’edilizia realizzati con un prodotto di sca ...

Edilizia: al via il progetto INNCED di ENEA e Fluorsid SpA per realizzare pannelli innovativi con prodotti di scarto dell’industria Pannelli innovativi per l’edilizia realizzati con un prodotto di sca ...