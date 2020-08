Infortunio Dybala, la Joya lavora anche durante il giorno di recupero (Di martedì 4 agosto 2020) : previste terapie specifiche, Sarri vuole recuperarlo La Joya vuole esserci per la partita contro il Lione. Non sarà semplice recuperarlo, anche perché l’Infortunio potrebbe portare ad ulteriori conseguenze, ma Maurizio Sarri vuole assolutamente averlo a disposizione. Continuano le terapie specifiche – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, anche durante il giorno di riposo il calciatore ha voluto continuare il suo programma di recupero. I prossimi giorni saranno decisivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sorriso1971 : RT @Gneccorocca: Ritorno degli 1/8 di CL 15/16. Dybala rotto, Manzo in panca post infortunio Allegri tira fuori un 4/3/3 atipico che divent… - Gneccorocca : Ritorno degli 1/8 di CL 15/16. Dybala rotto, Manzo in panca post infortunio Allegri tira fuori un 4/3/3 atipico che… - UomoDelle : @JPeppp Top: Cr7,Dybala,De Ligt,Bentancur Demiral (fino all'infortunio) Da rivedere: Cuadrado Flop: Tutto il resto - PalloneBucato : Credo che per la #juve sarà più dannoso questo ritiro di #Rocchi che un eventuale infortunio di #Dybala (che ovviam… - dfranco74 : @mimmopesce1 Al 85’ tra l’altro. Mimmo ma all’infortunio di Dybala un po’ hai goduto vero? -