Indossare la mascherina è necessario: da Salvini a Trump, la marcia indietro dei “negazionisti” (Di martedì 4 agosto 2020) Consensi in calo e preoccupazioni per la tenuta economica delle rispettive economie spingono Donald Trump e Matteo Salvini a cambiare radicalmente posizione in merito all’uso della mascherina. Per il Tycoon americano è un male necessario, per Salvini il parere degli scienziati va rispettato Salvini dalla Riviera Romagnola Da Milano marittima, poco distante da quel Papeete … L'articolo Indossare la mascherina è necessario: da Salvini a Trump, la marcia indietro dei “negazionisti” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TizianaFerrario : Anche nel 1918 la mascherina divenne un simbolo di divisione politica negli Usa con i soliti gradassi che non la vo… - TizianaFerrario : Ora anche per #Trump è patriottico indossare una mascherina. Vanno legati x impedire loro di fare altro male con id… - Emanuela_Corda : ???? QUI #PIANETA #ITALIA! ogni mattina si sveglia un deficiente e dichiara che il #COVID non esiste e indossare la m… - MiriamInve : RT @orporick: Piccolo abuso di posizione: cari studenti e care studentesse, indossare la mascherina quando consigliata non è una limitazion… - FrancyFn : RT @TizianaFerrario: Anche nel 1918 la mascherina divenne un simbolo di divisione politica negli Usa con i soliti gradassi che non la volev… -