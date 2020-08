Individuato il turista austriaco che ha mutilato la statua di Canova. "Pagherò i danni" (Di martedì 4 agosto 2020) E’ stato Individuato, e ha ammesso la propria responsabilità, il turista austriaco che sabato scorso aveva danneggiato la “Paolina Borghese” di Antonio Canova, custodita nella Gipsoteca di Possagno (Treviso) per scattare un selfie. A risalire all’identità dell’uomo, un cinquantenne, sono stati i Carabinieri della stazione di Pieve del Grappa (Treviso), che hanno dapprima esaminato i video delle telecamere di sorveglianza interne, che hanno immortalato tutte le fasi del danneggiamento. Intorno alle 12.30 di sabato scorso l’uomo, che faceva parte di un gruppo di turisti connazionali, è stato filmato mentre si sdraiava a fianco della statua, scattando fotografie. Nel rialzarsi era scivolato, e accortosi del danno si era allontanato.Risalendo al ... Leggi su huffingtonpost

Qdpnews

04 agosto 2020 Pagherà i danni, il turista austriaco che sabato scorso per scattare un selfie ha danneggiato la "Paolina Borghese" di Antonio Canova, custodita nella Gipsoteca di Possagno (Treviso). I ...Il turista austriaco che sabato scorso ha rovinato la statua ... obbligatorio per le norme anti Covid-19. I carabinieri avevano individuato la donna che aveva effettuato la prenotazione per conto del ...