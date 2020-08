Indagato l'uomo di De Luca. Forza Italia: via il governatore (Di martedì 4 agosto 2020) Pier Francesco Borgia Consigliere regionale sotto inchiesta per gli appalti degli ospedali Covid. Tajani: "Allarme indice Rt in Campania" La campagna elettorale in Campania passa necessariamente attraverso la questione dell'emergenza sanitaria. E non soltanto sulla gestione del distanziamento sociale ma anche su questioni dal forte rilievo penale come quelle evidenziate dalla Procura di Napoli a proposito della realizzazione di tre strutture ospedaliere, tirate su proprio per affrontare l'emergenza coronavirus. Questa nuova inchiesta costituisce una grave ombra sulla campagna elettorale del governatore Vincenzo De Luca (Pd), visto che uno dei due indagati, Luca Cascone, è un consigliere regionale di maggioranza, molto vicino - secondo i bene informati - allo stesso governatore. L'ipotesi fatta dalla ... Leggi su ilgiornale

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni per i reati di violenza sessuale e revenge porn ai danni dell’ex convivente. Secondo quanto sostenuto dalla polizia, l’indagato ...

Si trovavano a Malta Massimiliano Rossitto, 47 anni, con precedenti penali, e una donna, A.R., 41 anni, incensurata, sfuggiti la settimana scorsa all’operazione San Paolo su mafia, droga ed usura, tra ...

