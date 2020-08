Inchiesta sugli ospedali Covid in Campania: indagati anche “fedelissimi” di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) Inchiesta ospedali Covid Campania. Diverse persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un’Inchiesta della procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania. Perquisizioni e sequestri di computer e cellulari sono stati disposti dagli inquirenti. (segue dopo la foto) Inchiesta ospedali Covid Campania: tra gli indagati manager, politici e tecnici Tra gli indagati, riferisce Repubblica.it, il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il consigliere regionale Luca Cascone e l’ing. Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto ... Leggi su urbanpost

