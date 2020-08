Inchiesta ospedali Covid in Campania, indagata dirigente della Regione (Di martedì 4 agosto 2020) NAPOLI – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli per la realizzazione degli ospedali covid di Napoli, Caserta e Salerno e’ indagata anche la dirigente dell’ufficio di gabinetto della giunta regionale della Campania Roberta Santaniello. Il reato che le si contesta e’ quello di turbativa d’asta ed alla dirigente sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer. Per lo stesso reato sono indagati il consigliere regionale della Campania Luca Cascone, il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanita’ della Regione, Corrado Cuccurullo ed il dirigente dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. L’attenzione dei pm e’ sul maxi appalto da 18 milioni per la realizzazione dei centri modulari. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Inchiesta ospedali Covid in Campania, indagata dirigente della Regione Cube Labs e CDP Venture Capital siglano accordo per supportare start up innovative Due anestesisti italiani nominati alla World Federation of Societies of Anesthesiologists Le raccomandazioni di pneumologia riabilitativa pubblicate nel Sistema nazionale delle linee guida Lopalco: “Il Coronavirus non ha nulla a che vedere con l’influenza” Anche Piacenza sperimenta il vaccino italiano contro il Covid19 Leggi su dire

