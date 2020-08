Incendi, Coldiretti: “+20% roghi in estate: migliaia di ettari a fuoco con animali morti e alberi carbonizzati” (Di martedì 4 agosto 2020) estate di fuoco con +20% roghi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in Italia con pesanti danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Effis in relazione ai violenti Incendi che stanno devastando la Penisola dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo con migliaia di ettari bruciati, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti e fiamme che arrivano a lambire le città. Una situazione angosciante che l’Italia è costretta ad affrontare perché se da una parte il 60% dei roghi è di origine dolosa, dall’altra – evidenzia la ... Leggi su meteoweb.eu

