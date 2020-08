Inaugurato il nuovo Ponte di Genova (VIDEO). Conte: “La città riparte” (Di martedì 4 agosto 2020) Alle 18.30 del 3 agosto l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova San Giorgio, simbolo della rinascita dopo la tragedia del Morandi. Genova – A due anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi si procede, con inizio alle ore 18.30, all’inaugurazione del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Una giornata particolare e la parola d’ordine che circola è soddisfazione. Non gioia. Non hanno un motivo per gioire i familiari delle vittime, che chiedono di non trasformare in una festa un giorno che nasce dal sangue degli innocenti. Persone colpevoli solo di essersi ritrovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non hanno un motivo per gioire le persone che nel dramma del crollo del Ponte Morandi hanno ... Leggi su newsmondo

