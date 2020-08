Ilary Blasi pubblica una foto romantica mentre bacia Francesco Totti ma il commento di Totti è spietato (Di martedì 4 agosto 2020) Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia innamoratissima e di questo non ne fanno mistero, molto affiatati e complici e, se si pensa che stanno insieme da quasi vent’anni, è faccenda più che rara nel mondo della televisione. Si sono conosciuti ragazzini quando lei era una delle “letterine” del programma di Gerry Scotti “Passaparola” e lui già un calciatore famoso. All’inizio la loro storia d’amore sembrava una delle tante, bella, fresca ma destinata a finire perché lei bellissima e lui sempre attorniato da belle ragazze che gli facevano una corte spudorata. Dunque, sembravano una coppia troppo al centro dell’attenzione e soggetta a numerose tentazioni. Invece hanno resistiti nel temo, hanno avuto tre figli ma sono ... Leggi su baritalianews

infoitcultura : ‘Mi sembravi un piranha’, Totti commenta così la foto di Ilary Blasi: l’ironia fa impazzire il web - infoitcultura : “Sembravi un piranha”, la foto hot di Ilary Blasi scatena il commento di Francesco Totti - infoitcultura : Ilary Blasi bacia Francesco Totti ma lui stronca ogni romanticismo: “Sembravi un piranha!” - GossipItalia3 : Ilary Blasi e Francesco Totti innamorati al mare, lui commenta: «Mi sembravi un piranha!» #gossipitalianews - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Ilary Blasi, lo scatto romantico con Francesco Totti su Instagram -

Una foto per festeggiare la diciottesima estate d'amore con Francesco Totti è quella condivisa da Ilary Blasi sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha pubblicato uno scatto immortalato a Sabaudia ...Sono sposati da 15 anni e hanno tre figli, e bruciano sempre di più di passione. In mare Ilary Blasi e Francesco Totti si scambiano un focoso bacio, pubblicato dalla showgirl con il solito ironico com ...