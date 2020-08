Ilary Blasi bacia Francesco Totti ma il commento di lui è spiazzante: “Ecco cosa sembri” (Di martedì 4 agosto 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, ma anche tra le più ironiche. “Mai prendersi sul serio” è il motto dei due che si sono sposati il 19 giugno 2005 e hanno tre figli Cristian, Chanel e Isabel. L’ex numero 1 della Roma non perde occasione di ‘dissacrare’ la moglie su Instagram. Prima commentando la foto di lei in pantaloncini sexy corti, davanti ad uno scaffale del supermercato con un “ricordati la Nutella!”, fino a un bacio appassionato dei due in acqua. Una foto romantica e dolce con un semplice cuore ad accompagnare lo scatto, ma ancora una volta il marito commenta con un sarcastico: “Sembravi un piranha!”. Francesco Totti e Ilary ... Leggi su ilfattoquotidiano

