Il virologo Palù: "Covid destinato a durare per generazioni. Il sospetto che non sia naturale non è eresia" (Di martedì 4 agosto 2020) “Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo”. Lo afferma in un’intervista a La Stampa Giorgio Palù, 71enne virologo dell’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, impegnato nella stesura di un libro sul coronavirus: “Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo”.E a chi gli domanda cosa stia accadendo in questo momento, Palù risponde: “Come nei fenomeni fisici la pandemia si sparge da est a ovest e da ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : virologo Palù Alberto Zangrillo perde la pazienza a In Onda: "Ne ho le pal** piene. Signori, qua va detta la verità agli italiani, sono stanco" Liberoquotidiano.it Coronavirus, il virologo Palù: ci conviveremo per generazioni -2-

Roma, 4 ago. (askanews) - Come va inquadrato il ritorno dei contagi? "Sono episodi - risponde Palù - preoccupanti della lunga fase discendente della curva. Si tratta di focolai che fanno crescere i nu ...

Radio1: "Radio anch'io", informativa premier Conte su Recovery Fund

Roma, 22 lug. (askanews) - L'informativa del premier Conte alle Camere sul vertice europeo che ha dato il via libera al Recovery Fund e il Consiglio dei Ministri sul nuovo scostamento di bilancio sara ...

Roma, 4 ago. (askanews) - Come va inquadrato il ritorno dei contagi? "Sono episodi - risponde Palù - preoccupanti della lunga fase discendente della curva. Si tratta di focolai che fanno crescere i nu ...Roma, 22 lug. (askanews) - L'informativa del premier Conte alle Camere sul vertice europeo che ha dato il via libera al Recovery Fund e il Consiglio dei Ministri sul nuovo scostamento di bilancio sara ...