Il video virale in cui il giornalista smentisce Trump che dice che gli USA hanno meno morti del resto del mondo (Di martedì 4 agosto 2020) Il video in cui Jonathan Swan – giornalista del sito specializzato in politica che segue Trump da cinque anni – lo smentisce spiegando perché i dati che presenta non possono avere reale valenza sta facendo il giro del mondo con 6,4 milioni di visualizzazione sono nelle prime ore. La video intervista è stata caricata ieri sul sito e si vede – all’inizio – Trump che afferma che negli Stati Uniti per coronavirus ci sono «meno morti del resto del mondo» al giornalista, che rimane interdetto ma non ci mette molto a ribattere: «Non è vero, stanno crescendo». LEGGI ANCHE >>> USA: continua ... Leggi su giornalettismo

