Il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari è a un passo. La politica dia prova di serietà. Brescia, presidente commissione Affari costituzionali: “Realizziamo un impegno che nessuno ha mai rispettato” (Di martedì 4 agosto 2020) “Il taglio dei parlamentari è una promessa che in due anni il Movimento ha mantenuto dopo decenni di annunci e promesse da parte dei vecchi partiti”. Parola del presidente M5S della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. E non c’è legge elettorale che tenga. Anche perché, “non è saltata certo per colpa nostra”. Insomma, il messaggio è chiaro: niente scherzi. “Mi aspetto serietà. Il taglio dei parlamentari non è solo una questione di risparmi, è soprattutto un banco di prova di credibilità per la politica”. presidente che succede? Bettini, che nel Pd non ... Leggi su lanotiziagiornale

simonebaldelli : Com'è andata la puntata di oggi della telenovela tra @pdnetwork e @Mov5Stelle sul #Referendum del… - simonebaldelli : Serve altro per convincere un elettore di centrodestra a dire #IoVotoNO al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari? - simonebaldelli : Vi propongo di usare questo signore come testimonial della campagna #iovotono al #Referendum del 20 e 21 settembre… - smilypapiking : RT @CalosiGuido: Pare che il PD sia tentato dal No al referendum sul #TaglioDeiParlamentari. Di Maio ci richiama alla “coerenza”, chiarend… - GastoneMappini : RT @fasulo_antonio: Giù le mani dal #TaglioDeiParlamentari. Il messaggio dei 5 Stelle è chiaro: sul referendum costituzionale del 20 Settem… -