Il Segreto puntata 5 agosto 2020: Angustias sta per fare una follia (Di martedì 4 agosto 2020) Da non perdere la puntata della soap opera Il Segreto in onda mercoledì 5 agosto 2020. Angustias sarà sul punto di commettere una follia, avendo capito di essere in trappola. Pepa ha infatti da tempo scoperto che Martin non è suo figlio e ha avuto il coraggio di raccontare tutto a Tristan, anche se in un primo momento non è stata ascoltata. Cosa deciderà di fare Angustias? Stando alle trame della soap Il Segreto, Soledad sarà pronta a tutto pur di ritrovare Juan e scappare con lui. La giovane sa bene che non può vivere il suo amore liberamente a Puente Viejo per via dell’ostilità di Francisca e così verrà aiutata da Pepa a portare a termine il suo piano. ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 3 Agosto 2020 | Video Mediaset - Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 3 Agosto 2020 | Video Mediaset - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #oggi (#3agosto) e #domani (#4agosto) - Notiziedi_it : Il Segreto streaming, replica puntata di oggi, 31 luglio 2020 | Video Mediaset - dearqueenea : @bennypistons22 La puntata l'ho guardata su Netflix... La foto l'ho presa su internet! Ma shhh... È un segreto! Ahah ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto puntata Il Segreto, la puntata del 3 agosto Mediaset Play Oscar Branzani lancia accuse ad Eleonora Rocchini: “Schifo”

1A seguito delle voci di un presunto ritorno di fiamma, Oscar Branzani sui social lancia nuove accuse ad Eleonora Rocchini Negli ultimi mesi a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono st ...

La musica inedita di Ezio Bosso svelata dalla sua orchestra

Lo chiamava «il mio giardino segreto». Giardino magnifico quello di Villa Pennisi a Acireale, dove Ezio Bosso arrivava d’estate per suonare, dirigere, comporre. Tre attività che il grande musicista, s ...

1A seguito delle voci di un presunto ritorno di fiamma, Oscar Branzani sui social lancia nuove accuse ad Eleonora Rocchini Negli ultimi mesi a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono st ...Lo chiamava «il mio giardino segreto». Giardino magnifico quello di Villa Pennisi a Acireale, dove Ezio Bosso arrivava d’estate per suonare, dirigere, comporre. Tre attività che il grande musicista, s ...