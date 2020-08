Il Segreto, anticipazioni oggi 4 agosto: Pepa affronta Tristan (Di martedì 4 agosto 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 4 agosto 2020. Che cosa vedremo nella replica su Canale 5 alle 15.40 circa? Pepa rivela a Tristan che Martin non può essere figlio dell’ex soldato e di Angustias, ma l’uomo non le crede. La levatrice cerca l’unica prova disponibile, ma non la trova più. Pepa fa una rivelazione molto forte a Tristan: la giovane rivela al suo amato che Martin non èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

