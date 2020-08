Il romanzo di formazione femminile che abbatte le barriere (Di martedì 4 agosto 2020) Pubblichiamo un estratto di “Sirley“, di Elisa Amoruso, edito da Fandango Editore. Le scale sono bianche, di marmo, e c’è odore di pulito. I palazzi sono nuovi, li hanno costruiti da poco, con tanti piani che sembra che l’ultimo tocchi il cielo. Io e Lorenzo trasciniamo una valigia troppo pesante per noi due, ma lui dopo un po’ si stanca e non mi aiuta più, si ferma a guardare fuori dal finestrone che si affaccia sul cortile, un buco verde circondato da cemento. Lore, che fai? Lorenzo ha sei anni e non fa mai quello che uno gli dice. Da quando era piccolissimo, ogni volta che si arrabbia, comincia a correre, se c’è abbastanza spazio, corre per minuti interi, sibilando un grido che è la rabbia che trattiene dentro, il viso pieno di lacrime. Lui piange in silenzio. Certe volte lo invidio, io non sono capace. Alla sua ... Leggi su linkiesta

La storia di due ragazze che diventano donne e la nascita di una grande amicizia che va oltre i pregiudizi. Il tutto sullo sfondo delle palazzine della periferia romana, alla fine degli anni ’80. Il n ...

