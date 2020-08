Il romanzo di formazione femminile che abbatte le barriere (Di martedì 4 agosto 2020) Pubblichiamo un estratto di “Sirley“, di Elisa Amoruso, edito da Fandango Editore. Le scale sono bianche, di marmo, e c’è odore di pulito. I palazzi sono nuovi, li hanno costruiti da poco, con tanti piani che sembra che l’ultimo tocchi il cielo. Io e Lorenzo trasciniamo una valigia troppo pesante per noi due, ma lui dopo un po’ si stanca e non mi aiuta più, si ferma a guardare fuori dal finestrone che si affaccia sul cortile, un buco verde circondato da cemento. Lore, che fai? Lorenzo ha sei anni e non fa mai quello che uno gli dice. Da quando era piccolissimo, ogni volta che si arrabbia, comincia a correre, se c’è abbastanza spazio, corre per minuti interi, sibilando un grido che è la rabbia che trattiene dentro, il viso pieno di lacrime. Lui piange in silenzio. Certe volte lo invidio, io non sono capace. Alla sua ... Leggi su linkiesta

acolpidipenna : RT @lindiependente: Gli Affamati è il romanzo di esordio di Mattia Insolia, edito da @ponteallegrazie. Una storia familiare e di formazione… - lindiependente : Gli Affamati è il romanzo di esordio di Mattia Insolia, edito da @ponteallegrazie. Una storia familiare e di formaz… - d0minius : Il romanzo di formazione femminile che abbatte le barriere - solospettacolo : Amoruso, 'Sirley' romanzo formazione femminile - ceofbooks : Inizio dicendo che Harry Potter è più un romanzo di formazione che altro, insegna i valori che impara un adolescent… -

Ultime Notizie dalla rete : romanzo formazione Amoruso, 'Sirley' romanzo formazione femminile ANSA Nuova Europa Gad Lerner a Palazzo Tagliaferro di Andora l’11 agosto

Al Palazzo Tagliaferro di Andora martedì 11 agosto ore 21.30 continuano gli appuntamenti della rassegna “Sguardi laterali” VII Edizione, incontri con gli autori su temi inconsueti. Prossimo ospite del ...

Henri Aymonod in trionfo al PizTri VERTIKAL

Trionfo di Henri “Aimo” Aymonod al PizTri Vertikal di Malonno, in provincia di Brescia, capace di mettere dietro di sé atleti fortissimi come Davide Magnini ed i gemelli Dematteis. Per Aymonod è il bi ...

Al Palazzo Tagliaferro di Andora martedì 11 agosto ore 21.30 continuano gli appuntamenti della rassegna “Sguardi laterali” VII Edizione, incontri con gli autori su temi inconsueti. Prossimo ospite del ...Trionfo di Henri “Aimo” Aymonod al PizTri Vertikal di Malonno, in provincia di Brescia, capace di mettere dietro di sé atleti fortissimi come Davide Magnini ed i gemelli Dematteis. Per Aymonod è il bi ...