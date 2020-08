Il riallineamento degli astri (finanziari) della galassia del nord (Di martedì 4 agosto 2020) Roma. La galassia del nord si muove verso un nuovo centro di gravità. Mentre il governo nazionale si sta infilando in un tunnel elettorale e la politica locale non riesce a superare, nemmeno là dove si è comportata meglio, una emergenza che sembra non finire mai, il mondo della finanza cerca la sua Leggi su ilfoglio

Roma. La galassia del nord si muove verso un nuovo centro di gravità. Mentre il governo nazionale si sta infilando in un tunnel elettorale e la politica locale non riesce a superare, nemmeno là dove s ...

Scambi intraUe, anche l'Italia avrà un regime call off stock

Si avvicina il riallineamento tra le disposizioni Iva nazionali e unionali sul regime degli scambi intracomunitari. Il mancato recepimento, da parte dell'Italia, delle modifiche apportate dalla ...

