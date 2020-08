Il padre di Britney Spears si scaglia contro il movimento #FreeBritney (Di martedì 4 agosto 2020) (Foto: Getty Images)Nelle scorse settimane si è parecchio intensificato il movimento #FreeBritney, ovvero una serie di proteste – sia virtuali sia fisiche – che coinvolgono i fan della popstar Britney Spears, preoccupati che la loro beniamina sia tenuta ostaggio del padre, Jamie Spears. Dal 2008 l’uomo ha il controllo assoluto sulle attività della figlia, in accordo con lo statuto dalla conservatorship, una specie di tutela legale che riduce le libertà personali di un individuo per la sua salvaguardia più generale. I fan, però, sono convinti che Britney Spears possa cavarsela da sola e che il genitore la stia sfruttando per il proprio tornaconto. Dopo che una recente udienza sul ... Leggi su wired

