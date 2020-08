Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19 (Di martedì 4 agosto 2020) L’avventura del nuovo Monza di Cristian Brocchi a caccia della Serie A comincia su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Domani, mercoledì 5 agosto 2020 alle ore 17,30, l’emittente trasmetterà in diretta ed esclusiva Monza-Juventus Under 19, prima amichevole ufficiale dell’estate biancorossa. La partita si giocherà a Monzello a porte … L'articolo Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19 - GabrieleSchiavi : RT @CalcioFinanza: Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19 - sportli26181512 : #Media #Notizie Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19: L’avventura del… - CalcioFinanza : Il nuovo Monza nasce su Sportitalia: live l’amichevole contro la Juventus Under 19 - cops27mb1 : Monza is Back: un nuovo innesto nel ramo medico, ecco il dottor Fabio Francese -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Monza Il nuovo Monza su Sportitalia: domani amichevole contro la Juventus Under 19 TUTTO mercato WEB Ravenna: ecco i numeri di maglia

La Consar Ravenna ha definito i numeri di maglia per la prossima stagione sportiva 2020/21. Dei cinque confermati dell’annata passata, solo in tre hanno mantenuto lo stesso numero: Francesco Recine il ...

Lombardia, zero contagi a Lodi e in altre 7 province

Sono 25 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. Tre in più i decessi, con il totale complessivo che ammonta a 16.818. I tampo ...

La Consar Ravenna ha definito i numeri di maglia per la prossima stagione sportiva 2020/21. Dei cinque confermati dell’annata passata, solo in tre hanno mantenuto lo stesso numero: Francesco Recine il ...Sono 25 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. Tre in più i decessi, con il totale complessivo che ammonta a 16.818. I tampo ...