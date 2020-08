Il Napoli spedisce un’offerta di 25 milioni al Sassuolo per Boga. Gli emiliani ne vogliono 40 (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha spedito una prima offerta per l’esterno del Sassuolo Jeremie Boga. 25 milioni di euro circa. Ma il club emiliano ha risposto che è ancora troppo poco. Sembra intenzionato a non cedere sotto i 40 milioni. Queste le parole del portale. “Il Napoli ha spedito una prima offerta per Jeremie Boga, esterno offensivo di proprietà del Sassuolo. La proposta è stata giudicata bassa dai neroverdi, intorno ai 25 milioni di euro, mentre l’idea è quella di cedere alle lusinghe solo per 40 milioni di euro”. L'articolo Il Napoli spedisce un’offerta di 25 milioni al ... Leggi su ilnapolista

