Il ministro dello Sport Spadafora presenta le dimissioni, ma Conte le congela (Di martedì 4 agosto 2020) Questa mattina il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo quanto risulta al Foglio il premier ha congelato le dimissioni. La frustrazione di Spadafora nasce dalle difficoltà intorno al progetto di riforma del Leggi su ilfoglio

