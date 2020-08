Il maltempo flagella la Calabria, violenti tornado dopo il caldo: devastazione a Rocca Imperiale [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Da una costa all’altra. dopo la “sfilata” di tornado a Praia a Mare, sulla costa tirrenica cosentina, una tromba d’aria ha causato diversi danni nel territorio di Rocca Imperiale, comune sulla costa jonica cosentina, al confine con la Basilicata. Molte segnalazioni hanno riguardato tetti e infissi divelti, alberi abbattuti e disagi alla circolazione stradale (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Fortunatamente non risultano feriti. Per far fronte alle numerose richieste di soccorso, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano e distaccamento volontario di Trebisacce, mentre è stato richiesto un ulteriore supporto ai vigili del fuoco del distaccamento di Policoro, nella vicina ... Leggi su meteoweb.eu

gapetv : RT @Lavitadelpopolo: Il maltempo flagella la Pedemontana vicentina e trevigiana - Lavitadelpopolo : Il maltempo flagella la Pedemontana vicentina e trevigiana - lavocediasti : Il maltempo flagella anche Asti: un albero è caduto su un furgone in via Rosselli -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo flagella Raffiche di vento e grandine, il maltempo flagella la Vallesina Centropagina Tortora Marina, tromba d'aria: paura per i residenti

Maltempo flagella la costa: tromba d'aria a Campobasso play 5782 • di Attualita Forte dei Marmi, tromba d'aria in spiaggia: spazza via tutto in pochi secondi play 65523 • di Attualita Maltempo in Tosc ...

Il maltempo flagella il Veneto, Zaia firma lo stato di crisi

Il maltempo flagella il Veneto, e sono già tre le dichiarazioni di stato di crisi firmate dal presidente Luca Zaia nelle ultime settimane. L’ultima, oggi, si è resa indispensabile dopo i danni ...

Maltempo flagella la costa: tromba d'aria a Campobasso play 5782 • di Attualita Forte dei Marmi, tromba d'aria in spiaggia: spazza via tutto in pochi secondi play 65523 • di Attualita Maltempo in Tosc ...Il maltempo flagella il Veneto, e sono già tre le dichiarazioni di stato di crisi firmate dal presidente Luca Zaia nelle ultime settimane. L’ultima, oggi, si è resa indispensabile dopo i danni ...