Il governo fa la guerra alle nostre vacanze (Di martedì 4 agosto 2020) Il governo rossogiallo, fra le misure decantate nel decreto Rilancio, si era posto l'obiettivo di sostenere il turismo con il bonus vacanze, ma finora ha agito per sabotare la ripresa economica del settore turistico. Il comparto impegnava, nella fase pre-Covid, rilevanti percentuali di Pil e mobilitava milioni di lavoratori, ma le attività connesse al variegato reparto turistico sono state soffocate dal lockdown, dalle prescrizioni vigenti nell'emergenza e dalla caotica gestione dei trasporti. Il governo ha gravi responsabilità perché finché adotta un approccio lassista sugli sbarchi che coinvolgono migranti positivi al virus, che si sottraggono alla quarantena obbligatoria, qualsiasi scelta restrittiva ha una legittimazione sostanzialmente fragile, perché il sacrificio collettivo ... Leggi su nicolaporro

R.BRUNETTA (Editoriale su 'Il Riformista'): "Svegliamo l'Italia, oppure sarà la bancarotta"

Se tutto va bene, siamo rovinati. L’economia italiana si trova in uno stato peggiore di quello di un’economia di guerra, e ci vorranno anni per ritornare ai livelli di Prodotto Interno Lordo del 2019, ...

USA-Cina: è esploso lo scontro su TikTok

La guerra fra gli USA e la Cina si è spostata su TikTok ... Soltanto qualche giorno fa Microsoft ha confermato di aver avviato con il governo delle trattative ufficiali volte all’acquisto dei citati ...

