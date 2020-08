Il Far West del trasporto pubblico. Regioni in tilt sulle norme anti-Covid. Ignorate le raccomandazioni del ministro Speranza. E i governatori tornano a riempire treni, metro e bus (Di martedì 4 agosto 2020) Prima il tira e molla sul distanziamento all’interno delle carrozze dei treni ad alta velocità, che ha creato notevoli disagi ai viaggiatori nello scorso fine settimana, e ora il Far West nelle Regioni, con i governatori che procedono in ordine sparso. Sempre più difficile utilizzare in questo periodo i mezzi pubblici in Italia e una vera e propria impresa veder assicurate le necessarie misure di sicurezza per prevenire i contagi da Covid-19. Il ministro della salute Roberto Speranza con un’ordinanza ha subito reintrodotto l’obbligo di distanziamento a bordo dei treni ad alta velocità. Nel trasporto locale però è una giungla. I governatori di centrodestra del Nord ... Leggi su lanotiziagiornale

