Il Durazzano sceglie la tecnica e la fantasia di Luigi Lucaioli (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano – Il Durazzano aggiunge un altro tassello importante alla rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Seconda Categoria. In data odierna, infatti, il club ha provveduto a tesserare il centrocampista Luigi Lucaioli. Otto anni dopo, Durazzano avrà in rosa un calciatore napoletano. Un metronomo di grande qualità, un ragazzo vincente – in carriera cinque campionati vinti – dai valori umani importanti e che rispecchiano in pieno la filosofia del club. Un uomo e un giocatore che, siamo certi, darà una grossa mano a Mister Suppa e alla squadra nel conseguimento degli obiettivi stagionali. CARRIERA – Classe 1989, Luigi Lucaioli è un centrocampista di qualità ... Leggi su anteprima24

La difesa aveva bisogno di forze fresche e la società si è da subito attivata per cercare un profilo adatto a sposare il progetto della società. Questo profilo è stato individuato in Fulvio Lombardo, ...

