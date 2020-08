Il deputato Enrico Costa ha lasciato Forza Italia e si è unito ad Azione (Di martedì 4 agosto 2020) Il deputato ed ex ministro Enrico Costa ha lasciato Forza Italia e si è unito ad Azione, il movimento politico dell’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Lo ha anticipato lo stesso Calenda su Twitter, in attesa dell’annuncio ufficiale da Leggi su ilpost

Il politico piemontese rompe gli indugi. È il primo parlamentare della formazione fondata dall'ex ministro. "Ci uniscono i valori liberali e la posizione garantista sulla giustizia" L'ex ministro e at ...