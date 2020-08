Il Covid-19 al centro della semestrale della DIA (Di martedì 4 agosto 2020) La Direzione investigativa antimafia (DIA) ha pubblicato pochi giorni fa il suo consueto rapporto che analizza il secondo semestre 2019 anticipando alcuni elementi critici della fase Covid-19 del 2020. Il primo semestre del 2019 aveva già indotto la DIA ad alcune valutazioni preoccupate sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti. Filiere di trattamento lunghe e complesse, al cui interno trovavano spazio intermediari opachi: mancanza di impianti e ruolo delle mafie nel gestire le conseguenti “emergenze”, gare al massimo ribasso che favoriscono gli operatori a rischio, eccesso di uso della discarica. Un’attività tipica, insieme a quella dei trasporti, ... Leggi su huffingtonpost

